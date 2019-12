Google rachète Typhoon Studios pour Stadia

Doucement mais sûrement Google tente d’étoffer son offre Stadia. Et l’une des meilleures solutions est de posséder ses propres équipes de développement.

Google Stadia a d’ores et déjà débuté la fondation de plusieurs équipes dont une à Montréal et une autre à Los Angeles afin de développer des titres spécifiques et exclusifs pour Stadia. Histoire d’augmenter leur portfolio, Google a racheté le développeur canadien Typhoon Studios. Fondé seulement en 2017, ce studio basé à Montréal n’est pas du genre inexpérimenté puisque composé d’anciens de chez Ubisoft, EA ou encore Warner Bros Games Montréal. Leur premier titre, Journey to the Savage Planet, est prévu pour fin janvier prochain à sortir sur PS4, Xbox One et PC. Il se pourrait donc que ce titre rejoigne la logithèque de Stadia plus tard.

Evidemment, Google a racheté Typhoon Studios pour profiter de l’expérience de l’équipe pour proposer des titres exclusifs à Stadia et utilisant les fonctionnalités inédites de la plateforme par rapport aux PC et consoles habituels. Il faudra toutefois attendre un bon moment avant de voir quoique ce soit débarquer sur Stadia développé par cette équipe.

Cela va prendre un moment à Google Stadia afin de présenter un line-up maison pour attirer les joueurs sur sa plateforme. Mais comme aime à le rappeler Google, Stadia est un service en constante évolution. A suivre donc…