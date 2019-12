Shadowgun War Games dépasse les 500000 pré-inscrits

L’équipe de Madfinger Games prépare le lancement de son nouvel FPS compétitif, Shadowgun War Games. Si vous avez connu leur précédent Shadowgun Legends, vous ne serez pas totalement dépaysé.

Les tchèques de Madfinger Games préparent leur tout nouveau bébé, Shadowgun War Games, pour le début 2020. A l’ordre du jour un FPS shooter orienté PvP en free to play pour des combats en 5 contre 5 sur iOS et Android. Si vous étiez fan de Shadowgun et Shadowgun Legends, l’univers de ce nouveau titre ne vous dépaysera pas. Vous y retrouverez la même direction artisitique et divers personnages de la série. Des nouveaux venus viendront évidemment égayer vos parties. Chacun des personnages possèdera leur propre personnalité et des compétences propres. Il faudra donc bien composer les équipes et opter pour des tactiques efficaces. Toutefois si vous voulez jouer en solo, cela est possible. Un système de matchmaking est prévu. A l’heure actuelle, Madfinger Games a prévu deux modes de jeu : capture de drapeau et match à mort. Evidemment, l’équipe compte enrichir le jeu avec de nouveaux modes, des évènements, des skins, des emotes, etc.

Shadowgun War Games a déjà dépassé les 500000 pré-inscrits pour qui veut se lancer dans les jour J. Vous pouvez toujours le faire sur Google Play pour les possesseurs d’appareils Android et sur l’AppStore d’Apple pour les appareils iOS.

Shadowgun War Games est prévu pour le 16 février 2020.