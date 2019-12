Stadia Pro – Les jeux gratuits de janvier 2020

Depuis son lancement, Google Stadia n’est disponible que dans sa version Pro avec son abonnement à 10€ par mois que les premiers utilisateurs ont acquis via le Founder’s Edition ou le Premiere Edition. Et comme pour ce mois de décembre, nous aurons droit à deux nouveaux jeux gratuits pour janvier.

Ainsi dès le 1er janvier, tous les abonnés Stadia Pro – bref, tous les joueurs Stadia actuellement – auront droit à deux nouveaux jeux gratuits.

Après Tomb Raider, Google Stadia propose la suite, Rise of the Tomb Raider, lancée par Square Enix en 2015 sur Xbox One et Xbox 360 puis sur PS4, PC, Mac et Linux. C’est donc l’occasion de continuer l’aventure avec Lara après le Tomb Raider donné ce mois de décembre.

Le second titre est Thumper, un jeu de rythme au look très psychadélique et hypnotisant.

Pour vous faire une idée, on vous a mis les playlists vidéo de ces deux titres ci-dessous.

Et comme d’habitude, nul besoin de télécharger quoique ce soit. Allez sur le store et réclamez ces deux titres à partir du 1er janvier pour en profiter. On vous proposera des vidéos de ces deux titres dès que possible.

D’ici là profitez bien de vos fêtes de fin d’année 🙂