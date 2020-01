CES 2020 – Nvidia annonce les écrans G-Sync à 360Hz

On n’a jamais assez de Hz dans le gaming il faut croire. On pensait que 120 ou 144Hz étaient déjà un sacré palier. Puis vint les 240Hz et maintenant, Nvidia et ses partenaires vont aller encore plus loin : 360 Hz.

Arrêtez tout de suite. Avant de vous exclamer sachez que de tels écrans ne vous sont pas vraiment destinés. A un tel niveau, Nvidia et les partenaires dont le premier est ASUS visent les pro-gamers pour qui le moindre milliseconde peut faire la différence. Pour nous autres joueurs mortels, je doute qu’on puisse vraiment percevoir une différence entre 144Hz, 240Hz et 360Hz. Ca sera fluide mais encore faut-il que le jeu tourne à des framerates de malade ce dont pas toutes les productions sont capables.

Toujours est-il donc que Nvidia annonce l’arrivée des écrans G-Sync 360 Hz. Le premier modèle dévoilé provient d’ASUS avec le ROG Swift 360. Comme l’indique donc Nvidia dans son communiqué, ils visent les joueurs esports qui veulent le matériel le plus performant pour un minimum de latence et un affichage ultra précis. Une telle fréquence est colossale. 6 fois la fréquence habituelle de tout téléviseur. Pour les fans de chiffre, chaque frame est affiché une fois tous les 2,8ms.

Nvidia et ASUS vont faire des démos de cet écran pendant le CES 2020 qui débute bientôt. Pour le moment aucun tarif ni date de lancement n’ont été communiqué. Si vous êtes intéressés, on vous en reparlera dès qu’on en saura plus.