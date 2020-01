CES 2020 – 106 millions de PS4 vendues et le logo officiel de la PS5

Alors que beaucoup rêvaient debout d’avoir des informations sur la PS5 – c’est bien mal connaître le fonctionnement de cette industrie – Sony a profité de sa conférence du CES 2020 pour donner quelques chiffres sur la PS4.

Ainsi, depuis son lancement, les PS4 se sont vendues à plus de 106 millions d’exemplaires ce qui fait la seconde console la plus vendue de l’histoire juste derrière la PS2. Parallèlement plus de 1,15 milliards de jeux ont été vendus. Le casque de réalité virtuelle PlayStation VR a trouvé quelques 5 millions d’acquéreurs.

La communauté PlayStation est colossale et Sony confirme avoir plus de 38,8 millions d’abonnés PlayStation Plus.

Aucune nouvelle information n’a donc été donné sur la PS5. Jim Ryan, le nouveau patron de Sony Interactive Entertainment, n’a fait que rappeler les infos précédemment données sur la PS5 à savoir le SSD, le lecteur Blu-Ray 4K UHD, le ray tracing hardware, les gâchettes adaptatives ou encore le son 3D. Bref, rien qu’on ne savait déjà. La seule chose concédée par Jim Ryan a été le logo officiel de la PS5 qui ne va pas vous dépayser (cf. ci-dessous).

A tous ceux qui croyaient que Sony allait évoquer la PS5 au CES, c’était certain que cela ne serait pas le cas. PlayStation aura sa propre conférence pour évoquer la PS5 dans les prochaines semaines. Pour vous donner une petite idée, sachez que la console finale est plus que probablement déjà figée ou ne va plus tarder à l’être. Selon nos sources, les derniers kits de développement sont dans les mains de certains développeurs. La raison à ce tempo est tout simplement que pour sortir la console en fin d’année, la pré-productin ne va pas tarder à débuter pour préparer les lignes de production et valider toutes les autorisations, certifications et autres classifications à travers le monde. La production de masse sera probablement lancé à la fin du printemps ou au début de l’été. Il faut plusieurs mois pour produire de quoi lancer la console au niveau mondial.

Soyez certains donc que Sony devrait conserver un rythme de communication similaire à ce qu’ils avaient fait pour la PS4. Pour rappel, la PS4 a été plus largement évoqué et montré en février 2013 pour être totalement dévoilé à l’E3 2013 en juin de cette année-là pour une sortie fin 2013.

Même si Sony boude l’E3 2020, ils pourront toujours organiser un évènement avant l’été pour faire l’annonce définitive et je vous parie qu’on va avoir droit à une première conférence dans les prochaines semaines au plus tard au printemps.