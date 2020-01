Un nouvel évènement arrive sur Apex Legends la semaine prochaine

Respawn continue à soutenir son FPS battle royale, Apex Legends, avec un nouvel évènement histoire de bouger un peu le palpitant de sa communauté. A vous la Grande Soirée pour deux semaines de folie.

Ce nouvel évènement temporaire va se dérouler du 14 au 28 janvier 2020. Nommé Grande Soirée, cet évènement sera dynamique et va proposer un nouveau mode de jeu tous les deux jours pour un total donc de 7. Et comme tout évènement, vous aurez droit à son lot de récompenses spécifiques.

Voici ce qu’annonce Respawn pour sa Grande Soirée :

• Sept modes à durée limitée – Découvrez sept modes différents à durée limitée – avec un nouveau mode tous les deux jours – cela comprend des modes déjà connus tels que « Armed and Dangerous », ainsi que de nouveaux modes comme « DUMMIE’s Big Day ». Chaque mode à durée limitée comportera trois nouveaux défis d’une valeur totale de 1 000 points.

• Système de suivi de prix – Ce nouveau système offre aux joueurs plus de récompenses et encore plus de façons de gagner. Relevez une variété de défis pour accumuler des points Arcade et gagner des récompenses de plus en plus prestigieuses tout au long de l’événement.

• Week-end de défis bonus – De 19h00 le vendredi 17 janvier au lundi 20 janvier même heure, les joueurs pourront relever de nouveaux défis liés à l’événement d’une valeur totale de 500 points.

• Boutique de l’événement – Les joueurs peuvent acheter aussi bien des skins légendaires que d’autres cosmétiques inspirés de l’Art Déco. Six nouveaux skins légendaires seront également ajoutés à la sélection standard de butin, qui peuvent être fabriqués ou obtenus à partir de packs Apex ou disponibles en achat direct.

Apex Legends est disponible en free to play sur PS4, Xbox One et PC.