De nouvelles fonctions inédites pour Devil May Cry 3 sur Nintendo Switch

Si vous avez connu Devil May Cry 3 à l’époque, cette nouvelle version à venir sur Nintendo Switch pourrait bien insuffler suffisamment de nouveautés pour vous faire rempiler. Capcom dévoile ainsi une des nouveautés.

Ainsi, pour cette Special Edition de Devil May Cry 3 l’équipe de développement a décidé d’apporter de la nouveauté. Ainsi, le changement de style de combat pourra se faire à la volée à l’instar de certains épisodes plus récents. Les 4 styles de départ plus les deux à venir plus loin dans le jeu seront ainsi accessibles instantanément pour mieux vous adapter aux divers ennemis que vous rencontrerez. L’équipe compte dévoiler d’autres ajouts le 30 janvier et le 13 février prochain.

Par ailleurs, Capcom indique que les offres de précommande sont déjà en ligne sur le Nintendo eShop avec une promotion réservée aux premiers acheteurs. Ceux qui possèdent Devil May Cry et/ou Devil May Cry 2 auront droit à une remise sur Devil May Cry 3 Special Edition.

Devil May Cry 3 Special Edition est prévu sur Nintendo Switch pour le 20 février 2020.