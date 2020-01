Bandai Namco annonce une nouvelle adaptation de Captain Tsubasa

Les puristes auront reconnu ce titre immédiatement. Pour d’autres, il s’agit du titre originel de ce que les petits français ont connu sous le nom d’Olive et Tom. Toujours est-il que Bandai Namco dévoile les premières images, trailer et informations d’une toute nouvelle adaptation vidéoludique du célèbre manga.

Prévu sur PS4, Switch et PC, cette nouvelle adaptation se nomme Captain Tsubasa Rise of New Champions. On y retrouvera évidemment tous les protagonistes qu’on connut toute une génération de fanatiques de manga et indirectement de football un brin fantaisiste avec des terrains de plusieurs kilomètres de longueur vu le temps qu’ils mettent à aller d’une cage à l’autre ou les fameux coups spéciaux à aplatir le ballon 😉

Bandai Namco a opté pour un jeu de football qui reprendront bien des actions qui ont fait le succès de la saga. Attendez-vous donc à des coups spéciaux de malade dans un gameplay que l’éditeur annonce comme accessible. Les fans des FIFA et PES pourront sans doute passer leur chemin. Pour les autres, il va sans doute s’agir d’un trip et d’un titre fan service. L’équipe prévoit tout de même nombre de modes de jeux.

A en juger par les premières images et la première bande-annonce (cf. ci-dessous), le visuel est vraiment proche de l’anime voire même plus riche et bien mieux animé à l’instar d’autres adaptations de manga réalisés par diverses équipes pour Bandai Namco. A se demander pourquoi les créateurs de série n’utiliseraient pas tout simplement les moteurs de jeu pour produire des animes 😉

Captain Tsubasa Rise of New Champions est prévu sur PS4, Switch et PC pour le courant 2020.