The Outer Worlds arrive début mars

Disponible depuis un moment sur PS4, Xbox One et PC, The Outer Worlds, le dernier action/RPG d’Obsidian Entertainment va enfin arriver sur la Nintendo Switch dans les prochaines semaines.

Il faudra attendre le 6 mars 2020 pour vous lancer dans ce jeu d’action/RPG créé par des spécialistes du genre. Pour rappel, The Outer Worlds vous embarque dans une aventure intergalactique dans un futur alternatif. Mêlant action en vue subjective et RPG pour la progression de votre personnage, vous allez devoir faire face à diverses factions, dialoguer, choisir votre camp. Toutes vos actions et décisions auront évidemment une répercussion sur votre progression.

Il va falloir attendre donc encore quelques semaines pour voir comment ce titre plutôt riche sera adapté sur la petite Switch.

The Outer Worlds sera disponible le 6 Mars 2020 sur Switch. Il est déjà disponible sur PS4, Xbox One et PC.