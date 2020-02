Une nouvelle fonctionnalité pour le MMORPG Black Desert Mobile

Certains d’entre vous connaissent sans doute Black Desert Online, le MMORPG des coréens de Pearl Abyss, qui cartonne bien sur PS4, Xbox One et PC. Après une longue attente, ils avaient fini par adapter leur titre sur mobile d’abord en Corée du Sud et en décembre dernier en occident. Et l’équipe continue à le peaufiner et à ajouter du contenu pour les fans.

Pearl Abyss annonce qu’une nouvelle fonctionnalité débarque sur Black Desert Mobile dès aujourd’hui pour une durée limitée. Nommée Field of Valor, cette fonctionnalité fait partie intégrante de 5 aventures. Il s’agit en fait d’un champ de bataille où peuvent se former une équipe avec des amis ou des membres de guilde pour une bataille de 30 minutes contre nombre de monstres. Pour pouvoir y participer, il faudra dépenser des jetons de valeur qu’on peut acquérir en se connectant quotidiennement ou en les récupérant sur des ennemis ou des monstres. Les récompenses obtenues lors des Field of Valor sont partagés entre tous les membres de l’équipe.

Field of Valor n’est accessible qu’une petite semaine. A vous alors de ne pas la rater pour choper quelques loots intéressants.

Si vous connaissez pas encore le titre je vous conseille d’y jeter un coup d’oeil via la galerie d’images et la playlist Youtube ci-dessous et le récupérer sur votre mobile vu qu’il s’agit d’un free to play.

Black Desert Mobile est disponible en free to play sur iOS et Android dans les stores respectifs.