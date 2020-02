Bioware veut réinventer Anthem

Un an après la sortie d’Anthem, la superproduction tant attendue de Bioware/EA, le titre est toujours dans une situation délicate. Toutefois, l’équipe est toujours investi sur leur bébé et compte le revoir de fond en comble.

Mais pour cela Bioware voit devoir abandonner le développement de saisons et concentrer toutes ses ressources sur un Anthem 2.0. Leur nouvelle ligne éditoriale de long terme implique une refonte du gameplay qui pourrait foncièrement le fonctionnement de ce shooter en ligne monde ouvert.

Après trois saisons lancées avec plus ou moins de bonheur et des mois passés à corriger les bugs et améliorer le quotidien des freelancers, Bioware va donc focaliser son attention sur une « réinvention » du jeu avec le coeur du jeu à modifier avec des objetifs plus claire, des défis plus intéressants et une progression plus prenante avec des récompenses dignes de ce nom. Toutefois, l’équipe ne va pas toucher à l’aspect vol du jeu qui fonctionne bien ainsi qu’à son univers plutôt réussi.

Une petite partie de l’équipe va tout de même continuer à mettre à jour le store et les évènements du jeu ainsi que le retour du cataclysme mais il n’y aura plus de saison complète à proprement parlé.

Bioware ne donne pas de date de précise pour une telle refonte. Compte tenu de la quantité de travail nécessaire, je ne pense pas que cet Anthem 2.0 puisse sortir de sitôt. On peut espérer voir quelque chose peut-être en juin prochain lors du EA Play qui se déroulera sans doute parallèlement à l’E3 comme tous les ans. D’ici là, et j’en suis bien désolé, Anthem n’a rien de véritablement intéressant pour faire revenir les freelancers vétérans – comme votre serviteur.

Espérons que ce nouveau travail portera ses fruits et nous donnera l’envie de retourner dans l’univers d’Anthem. Espérons aussi que Bioware fera un effort pour patcher le jeu pour les futurs PS5 et Xbox Series X histoire de gagner en qualité visuelle et surtout en fluidité.

Anthem est disponible sur PS4, Xbox One et PC.