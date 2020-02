Warlords of New York, la première grosse extension de The Division 2 dévoilée

Si vous êtes un agent persévérant, vous savez que l’Episode 3 de la première année de Tom Clancy’s The Division 2 débarque demain pour les détenteurs du pass année 1 et le 19 février pour tous les autres. Toutefois, Ubisoft a annoncé deux autres informations importantes.

La première concerne tout simplement l’arrivée prochaine de Tom Clancy’s The Division 2 sur le service de cloud gaming de Google, Stadia. Les joueurs vont pouvoir acquérir le jeu sur la plateforme de Google courant mars, y compris la fameuse extension tout juste annoncée.

En effet, l’équipe de Massive Entertainment et Ubisoft ont profité d’un livestream pour dévoiler les premières images de la première extension de The Division 2, Warlords of New York. Cette extension ne fait pas partie du pass annuel. Il faudra donc sortir votre carte bleue pour pouvoir vous lancer.

De quoi s’agit-il alors? Warlords of New York est une extension scénarisée. Cette fois-ci, les agents vont devoir se lancer dans une chasse à l’homme. Il va falloir retrouver un certain Aaron Keener, un ancien agent devenu renégat – bizarre ça me rappelle le scénario de The Division premier du nom ^_^. Et comme le titre l’indique, cette aventure va se dérouler à New York. Cette fois-ci, on va découvrir une zone du Lower Manhattan anciennement une Dark Zone frappée par un ouragan dévastateur. Les connaisseurs reconnaîtront des quarties comme Two Bridges, Chinatown ou Wall Street. Pour atteindre Aaron, les joueurs vont dévoir se débarasser de ses sous-fifres.

Cette extension ne concerne pas qu’une nouvelle campagne mais divers éléments de gameplay ont été retravaillé par l’équipe. Ainsi, Massive a bossé sur la diversité des builds, sur la simplification du système d’équipement et l’ajout de récompenses plus utiles.

Pour débuter dans cette extension, il faudra que votre agent soit d’un niveau 30 avec le World Tier 5 ouvert. Toutefois, pour ceux qui vont la précommander, vous bénéficierez d’un boost pour monter directement votre agent au niveau 30 et World Tier 5 pour pouvoir vous lancer immédiatement.

Warlords of New York apportera également bien d’autres changements comme :

Le passage du niveau maximum de 30 à 40.

Un nouveau système de progression infinie

De nouvelles armes et équipements

L’introduction des saisons d’une durée de 3 mois avec pour chacune un évènement endgame. La première saison va débuter une semaine après le lancement de l’extension.

L’introduction des ligues. Celles-ci correspondent à une série de défis pour débloquer des récompenses basées sur l’habileté des joueurs.

Le retour des évènements globaux

Tous ceux qui possèdent déjà le jeu peuvent acheter l’extension individuellement. Pour les nouveaux arrivants, l’Edition Standard du jeu comprend le jeu et l’extension. L’Edition Ultimate comprend le jeu, l’extension et tout le contenu du pass annuel de la première année.

Parallèlement à l’épisode 3 et à l’extension Warlords of New York, Massive Entertainment prévoit la Title Update 8 qui incluera :

Une refonte RPG du jeu pour plus facilement gérer l’inventaire

Une interface mise à jour

Les god rolls pour améliorer la lisibilité du jeu

L’amélioration et la simplification du système de recalibrage des équipements.

En bref, entre l’épisode 3, la mise à jour et l’extension, The Division 2 va se transformer pour corriger le tir et faire revenir les agents.

The Division 2 Warlords of New York sera disponible le 3 mars sur PS4, Xbox One et PC. Elle sera disponible sur Stadia courant mars. Pour vous faire une idée, voici trois vidéos en français ainsi qu’une magnifique galerie d’images ci-dessous.