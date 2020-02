Nouvelles images et nouveau making of pour Streets of Rage 4

Les équipes de Dotemu, Lizardcube et Guard Crush Games continuent leur travail sur ce nouveau Streets of Rage 4 que les fans de beat’em all attendent impatiemment. De nouvelles images et un nouveau making of débarquent.

La nouvelle vidéo se focalise sur la direction artistique de ce nouvel opus. Les créateurs ont tenté de moderniser le look tout en rendant hommage au look des précédents volets. On aura donc droit à un design très BD dignes de dessins au trait avec une foultitude d’effets visuels et de lumière plus modernes.

Pour rappel Streets of Rage 4 est le premier titre à sortir depuis le dernier volet il y a 25 ans. L’intrigue se déroule après les évènements de Streets of Rage 2. Axel, Blaze et Adam repartent au combat en compagnie de nouveaux arrivants. Et une fois encore, ils vont devoir jouer des poings et des pieds pour massacrer la racaille qui gangrène la ville. Ce titre, s’il est développé par les occidentaux, aura une connotation sonore nippone puisque les musiques ont été confié aux musiciens ayant travaillés sur les précédents titres : Yūzō Koshiro et Motohiro Kawashima.

Streets of Rage 4 est prévu sur PS4, Xbox One, Switch et PC pour 2020.