Outriders, le nouveau shooter online de Square Enix et People Can Fly

Vous ne vous souvenez peut-être pas de l’équipe de People Can Fly. Mais vous vous souvenez peut-être de deux de leurs précédents titres : Bulletstorm et Gears of War Judgment. Après avoir intégré Epic Games et bossé sur Fortnite, l’équipe polonaise a repris sa liberté et s’est lancé dans un nouveau défi : Outriders.

Présenté aujourd’hui via un livestream et diverses vidéos que vous pouvez regarder ci-dessous, Outriders va ravir les fans de shooter à la troisième personne. Difficile en regardant les premières images de ne pas comparer ce titre à un mélange entre Destiny et Gears of War ou The Division 2.

L’intrigue d’Outriders vous propulse sur une planète nommée Enoch, un astre verdoyant et habitable pour le reste de l’humanité qui a dû quitter la Terre. En tant qu’outrider, sorte de soldat de l’avant-garde, vous arrivez sur cette planète et vous vous lancez dans son exploration. Mais après avoir décelé un signal et l’avoir suivi, les évènements vont dégénérer. C’est là que les outriders rencontrent L’Anomalie. Ne pouvant rien faire face à l’Anomalie, vous êtes placé dans un appareil cryogénique et vous vous réveillez quelques décennies après avec d’étranges pouvoirs. Enoch a semble-t-il subi une apocalypse puisque la planète n’est désormais que désolation.

C’est dans ce contexte que les joueurs vont évoluer. Avec un environnement post-apocalyptique qui n’est pas sans rappeler Mad Max, vous allez de voir jouer de la gâchette et de vos tous nouveaux pouvoirs pour non seulement survivre mais découvrir ce qui s’est passé sur Enoch.

Le gameplay n’est pas sans rappeler Gears of War avec la possibilité de se planquer derrière des éléments du décor et sa vue troisième personne. Mais Outriders n’en conserve pas le côté balourd du titre d’Epic Games/Microsoft. Au contraire, les combats paraissent nettement plus speed et punchy un peu comme Destiny ou The Division 2 pour lequel il est le plus proche.

People Can Fly confirme que le jeu possèdera un aspect RPG poussé. Attendez-vous donc à devoir looter à gogo pour améliorer vos équipements et votre arsenal pour combattre des ennemis et des boss toujours plus puissants. Outriders sera toutefois bien plus riche que Destiny dans son côté RPG.

L’équipe polonaise indique qu’Outriders ne fonctionnera pas comme un serviciel avec diverses mises à jour. Pour eux, ce titre aura une histoire avec donc une fin. Il faudra voir si l’équipe ne prévoit pas en fonction de son succès à des DLC et autres extensions.

La dernière information intéressante est qu’il s’agit du premier titre tiers confirmé sur PS5 et Xbox Series X en plus des PS4, Xbox One et PC.

Faites-vous votre propre idée avec les diverses vidéos ci-dessous. Fan de shooter, comme vous le savez, je vais surveiller ce titre de près 😉

Outriders est prévu sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X et PC pour fin 2020.