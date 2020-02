Cyberpunk 2077 sera disponible sur GeForce Now le jour J

Nvidia a lancé il y a peu son service de cloud gaming, GeForce Now. Malgré un service correct, il est encore loin d’être parfait d’autant plus qu’il y a eu comme un petit micmac avec Activision/Blizzard.

Si Stadia pêche par un manque de titres dans son catalogue, le service GeForce Now de Nvidia pêche par un certain manque de soutien. En effet, contrairement à ce que beaucoup pensait, vous ne pouvez jouer à n’importe quel jeu que vous possédez sur Steam, Epic Games ou Uplay. Il faut que l’éditeur ait accepté la présence de son titre sur le service GeForce Now. A l’heure actuelle, GeForce Now souffre donc également d’un manque de choix même si celui-ci est plus important que sur Stadia. L’approche n’étant pas le même, GeForce Now pourrait voir la logithèque disponible croître beaucoup plus vite puisqu’il ne s’agit que de titres PC et non des versions spécifiquement développées comme sur Stadia. A Nvidia de faire en sorte que les éditeurs et développeurs acceptent la présence de leurs titres sur GeForce Now.

Toujours est-il que Nvidia a signé avec CD Projekt Red pour mettre à disponible Cyberpunk 2077 dès le jour de sortie sur GeForce Now. Cela devrait donc ravir ceux qui comptaient acheter le jeu sur Steam puisque vous pourrez alors y jouer sur votre PC, Mac, Nvidia Shield et appareil Android. Espérons que GeForce Now arrivera prochainement sur iOS également.

Cyberpunk 2077 est prévu pour 17 septembre 2020 sur PS4, Xbox One, PC et Stadia.