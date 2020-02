Pourquoi Sony n’est pas pressé de dévoiler la PS5 ?

Alors que Microsoft a lâché une nouvelle série d’informations sur leur futur Xbox Series X, Sony n’a toujours pas évoqué avec plus de précision sa future PlayStation 5. Pourquoi?

Jusqu’à présent, Sony n’a dévoilé que peu d’informations. Voici ce que l’on sait à ce jour de manière officielle :

Les CPU et GPU seront des versions customisées basée sur les architectures Zen 2 et RDNA d’AMD. Le CPU devrait être un 8 core 16 threads gravé en 7nm.

La PS5 aura en hardware le rendu ray tracing

Elle sera capable d’afficher jusqu’à la résolution 8K.

Un lecteur Blu-Ray 4K sera inclus avec des disques pouvant stocker jusqu’à 100Go (bien utile vu la taille de certains titres de nos jours).

La PS5 aura un SSD comme support de stockage pour des temps de chargement fortement réduit voire inexistants pour des jeux potentiellement plus riches avec des environnements plus grands. Les jeux devraient prendre moins de place ou mieux optimisés car les développeurs pourraient éviter de placer des duplicatas de fichiers, méthode fort utilisé pour réduire les temps de chargement avec un disque dur traditionnel et qui n’aurait plus de sens avec un SSD ultra rapide.

La prochaine DualShock aura des gâchettes qui pourront offrir de la résistance en fonction de l’action. Aux développeurs de le régler pour leurs jeux. Elle aura également un système de feedback haptique bien plus précis que les simples vibrations.

La PS5 gérera l’audio 3D pour une plus grande immersion.

Sony a revu le système d’installation des jeux en donnant plus de flexibilité aux joueurs. Vous pourrez ainsi déinstaller la partie solo d’un jeu et ne garder que la partie multijoueur.

La page principale de la console sera plus dynamique et pourra afficher diverses informations en fonction de vos activités, de vos jeux, etc.

La rétrocompatibilité PS4. On attend de voir si Sony confirme la rétrocompatibilité PSone, PS2, PS3, etc.

Et le logo officiel de la PS5 est déjà connu 😉

Beaucoup d’observateurs plus ou moins sérieux n’ont cessé d’évoquer une imminente annonce et cela depuis des semaines. Alors pourquoi Sony n’a toujours pas encoré organisé sa conférence pour dévoiler la PS5?

Pour ceux qui ne s’en souviennent pas, l’annonce de la PS4 s’est faite en deux étapes. Sony avait organisé une conférence en février 2013 pour évoquer majoritairement des généralités et présenter quelques démos (cf. ci-dessous).

Et il a fallu attendre la conférence Sony de l’E3 2013 pour découvrir le design de la console, plus de démos, le prix et la date de sortie.

C’est pour cette raison que beaucoup ont tiré des plans sur la comète en supposant que Sony allait organiser sa conférence ce mois-ci. Il n’en sera donc rien puisqu’il ne reste plus que quelques jours pour ce mois de février.

Si vous connaissez le fonctionnement d’une industrie et les stratégies de communication, il n’est pas difficile d’imaginer pourquoi on n’a toujours pas de conférence PS5.

Sony a déjà indiqué ne pas être présent lors du prochain E3 2020 prévu pour juin prochain à Los Angeles. Une telle absence ne peut que modifier la stratégie de communication. Sony peut toutefois maintenir une annonce en deux étapes et le fera certainement mais avec un timing différent sous une forme probablement différente aussi.

Ainsi, la première étape devrait certainement être faite avant la fin mars 2020. La raison ? Un besoin certain d’informer les actionnaires juste avant la fin de l’année fiscale du groupe. Sous quelle forme ? Evidemment, on peut penser à une conférence dans un lieu familier. Le PlayStation Theater à New York pourrait être le lieu indiqué une fois encore comme en 2013. Des bruits de couloir ont évoqué une conférence possible début mars. Toutefois, avec l’épidémie du coronavirus CoVid-19 en cours, Sony pourrait avoir changé d’avis. Après avoir annulé leur présence au salon américain PAX East 2020 ainsi qu’à la GDC 2020, on voit mal Sony organiser une conférence rassemblant des centaines de personnes venant des quatre coins du monde dans un lieu confiné. Alors une annonce sous forme d’une stream vidéo à l’instar des State of Play de ces derniers mois ? Cela serait logique. Si tel est le cas, rien d’étonnant à ce qu’on ait aucune nouvelle quant à un nouvel évènement d’annonce. Produire une telle vidéo ne se fait pas en deux jours 😉

Cette première étape nous permettrait alors d’avoir quelques démos techniques, quelques démos de jeux et plus de précision sur certains aspects techniques ainsi que certaines fonctionnalités. Les rumeurs ne manquent pas pour remplir une longue vidéo de présentation. Parmi les choses qu’on pourrait alors voir :

On aura certainement droit à une présentation technique par Mark Cerny. Architecture X86, CPU/GPU AMD, Ray Tracing hardware, SSD, DualShock 5, et espérons-le quelques surprises sur l’interface – à mon avis le Xmedia Bar ne va pas disparaître de sitôt.

Des démos de jeux déjà sortis sur PS4 mais patchés pour profiter de la puissance de la PS5. Je ne serais pas étonné qu’on ait droit à divers titres Sony déjà sortis tournant à la résolution 4K native à 60 images/seconde. God of War, Horizon Zero Dawn ou les futurs The Last of Us II ou Ghost of Tsushima seraient d’excellentes démos pour allécher les joueurs. Avec un peu de chance, on aurait droit à quelques annonces d’éditeurs tiers avec comme d’habitude le blabla pour clamer leur soutien à la nouvelle machine.

La confirmation de la rétrocompatibilité totale PSone, PS2, PS3 et PS4 – et espérons-le également PSP et PS Vita mais cela me paraît moins crédible. Maintenant que Microsoft a confirmé la rétrocompatibilité totale avec toute la famille Xbox, il serait étonnant que la PS5 ne fasse pas de même avec la famille PlayStation.

Pour ce qui est de la date de sortie et du prix de la console, vous pouvez être certain qu’on ne les connaîtra pas avant juin voire au-delà. Tout d’abord, Sony n’a pas d’intérêt à dévoiler dès à présent ces informations face à son concurrent Microsoft – même si ce dernier ne cesse de clamer que Sony n’est pas son adversaire. Souvenez-vous, la conférence Sony de l’E3 2013 se déroulait après celle de Microsoft. Sony avait fait ses annonces PS4 en connaissance de cause face à la Xbox One. Je ne serais pas étonné que le constructeur nippon ne fasse de même pour la PS5.

D’autres raisons purement industrielles sont à prendre en compte. Si la configuration finale de la console est plus que probablement déjà figée, le prix de la machine finale dépendra du prix de ses composants qui peuvent énormément varier d’ici le lancement de la machine. Et l’actualité du coronavirus aura certainement des conséquences sur l’approvisionnement des composants et même la mise en production de la console. Pour que la PS5 soit disponible à la fin de l’année, vous pouvez être certain que la production débutera au plus tard au début de l’été avec une préparation des lignes de production d’ores et déjà en route ou très prochainement en route.

Puisque le constructeur ne sera pas à l’E3 2020 en juin, quand pourrait-il organiser la seconde étape de ses annonces ? En indiquant son absence à l’E3, Sony avait déclaré vouloir être plus proche de ses fans avec une forte présence dans divers évènements autres. Là encore, le coronavirus pourrait avoir changé sa stratégie. La logique voudrait que Sony fasse ses annonces définitives en juin prochain avec un évènement spécifique probablement après l’E3. Le public pourrait voir la console lors d’autres salons par la suite comme la Gamescom pour l’Europe en août ou le Tokyo Game Show en septembre et le Paris Games Week en octobre. Tout cela pourrait évidemment dépendre une fois encore de l’évolution de l’épidémie du Covid-19. Là encore, un évènement livestream pourrait remplacer une éventuelle conférence de presse.

En résumé, à mon humble avis, le timing ne devrait guère différer de ce que je vous présente ci-dessus. Quant à la forme, si j’étais Sony, j’opterai pour des livestreams qui règlent la problématique Covid-19. C’est d’ailleurs ce que la branche Sony Mobile Communications a choisi pour annoncer ses nouveaux Xperia après l’annulation du Mobile World Congress 2020 à Barcelone. Le livestream était diffusé de Tokyo sous la forme d’une conférence mais à priori sans aucun public.

Après tout, avec la stratégie se focalisant sur les fans et les joueurs et désormais avec les habitudes de consommation, un livestream soigné et bien réalisé aura tout autant d’impact. Nintendo avait pris cette direction avec ses Nintendo Direct et cela leur réussi plutôt bien. Plus récemment Sony avait lancé ses State of Play également.

Allez, qui parie avec moi sur des livestreams pour les annonces PlayStation 5 plutôt que des conférences traditionnelles? 😉