Un court-métrage d’animation pour The Division 2 Warlords of New York

Ubisoft prépare le lancement de la toute première extension payante pour son Tom Clancy’s The Division 2 à venir le mois prochain. Quoi de mieux pour vous mettre dans l’ambiance qu’un dessin animé.

L’éditeur met à disposition sur Youtube un court-métrage d’animation pour mettre les agents dans l’ambiance et définir le contexte de cette nouvelle aventure. On y découvre ainsi comment l’ancien agent de la Division, Aaron Keener, manipule ses quatre lieutenants pour qu’ils prennent le sud de Manhattan à New York. Les agents vont en effet retourner à le Grande Pomme pour cette extension et explorer un quartier inédit.

Et histoire d’attirer de nouveaux joueurs, Ubisoft va encore proposer un petit week-end gratuit. Tous ceux qui le veulent pourront jouer à The Division 2 du 27 février au 2 mars prochain. Comme d’habitude, si vous décidez d’acheter le jeu, vous pourrez conserver votre progression.

Pour rappel, l’extension The Division 2 Warlords of New York sera disponible le 3 mars 2020 sur PS4, Xbox One et PC. The Division 2 arrive très bientôt sur Stadia également.