Bandai Namco confirme Little Hope, le second volet de la série The Dark Pictures Anthology

Après un premier volet qui a connu un joli succès, l’équipe de Supermassive Games (Until Dawn, Hidden Agenda), prépare le second volet de sa série The Dark Pictures Anthology. Celles et ceux qui avaient aimé se faire peur avec l’épisode Man of Medan peuvent déjà se préparer.

Dans Little Hope, 4 étudiants et leur prof doivent trouver un moyen de survivre à des visions cauchemardesques qui les poursuivent dans une sacrée purée de pois. Ils devront découvrir l’origine du mal pour réussir.

Pour rappel, The Dark Pictures Anthology est une série de jeux d’aventure/horreur prévue par Supermassive Games chacun ayant leur propre histoire inspirés par des faits réels, des légendes ou des fictions.

L’une des originalités de cette série est de proposer des modes multijoueur : histoire partagée où on peut jouer avec un ami et Soirée Cinéma où on peut se réunir pour jouer à 5 avec la même manette.

The Dark Pictures Anthology Little Hope sortira courant 2020 sur PS4, Xbox One et PC. L’épisode Man of Medan est disponible sur les mêmes plateformes.