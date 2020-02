Une nouvelle vidéo pour le jeu d’action/aventure belge Ary & The Secret of Seasons

Les développeurs belges de eXiin travaillent d’arrache-pied sur ce jeu d’action/aventure au look fort attachant. Prévu pour l’été prochain sur PS4, Xbox One, Switch et PC, l’équipe et son éditeur Modus Games dévoile une nouvelle vidéo.

Pour rappel, Ary & The Secret of Seasons vous fera incarner une certaine jeune fille nommée Aryelle qui va prendre son courage à deux mains pour tenter de mettre fin aux perturbationsdes saisons de son monde. Elle possède en effet la capacité à invoquer des biomes saisonniers miniatures des différentes saisons. Elle pourra ainsi découvrir nombre de secrets ou franchir divers obstables.

Pour vous faire une idée de la chose, jetez un coup d’oeil à la vidéo ci-dessous.

Ary & The Secret of Seasons sera disponible sur PS4, Xbox One, Switch et PC à l’été 2020.