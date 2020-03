Une nouvelle mise à jour pour Need for Speed Heat

Le dernier volet de la série des Need for Speed a relevé le niveau de la saga qui dépérissait ces dernières éditions. Pour contenter la communauté l’équipe de Ghost Games et EA continuent les mises à jour et les DLC. La mise à jour de mars arrive avec son lot de nouveautés.

Ainsi de nouvelles voitures font débarquer pour votre plus grand plaisir sur Need for Speed Heat. Tout dépendra de l’option que vous avez choisi puisque cette mise à jour comprend du contenu gratuit et du contenu payant.

Pour la mise à jour gratuite vous aurez droit à :

Aston Martin DB11 Volante (2018)

Des éléments scénaristiques entièrement doublés

6 ensembles de défis à compléter par le joueur (3 à 5 heures de jeu) comprenant à la fois des éléments réutilisés (activités) et du nouveau contenu (nouveaux événements exclusifs)

Des tenues de personnages

Des éléments de personnalisation

Des éléments cosmétiques

Si vous optez pour le DLC payant à 4.99€, vous aurez droit à :

McLaren F1 (1993)

Des éléments scénaristiques entièrement doublés

6 ensembles de défis à compléter par le joueur (3 à 5 heures de jeu) avec du contenu réutilisé (activités) et du nouveau contenu (nouveaux événements exclusifs)

Des tenues de personnages

Des éléments de personnalisation

Des éléments cosmétiques

Avec les livraisons Marché Noir, vous allez rencontrer un concessionnaire clandestin nommé Raziel. Celui-ci propose deux types de véhicules : des variantes de voitures existantes disponibles gratuitement et de nouveaux modèles via des achats en argent réel. Pour les trouver, il suffit d’aller au Port Murphy pour les récupérer dans leur conteneur d’expédition. En le récupérant, vous pourrez rendre service à Raziel en remplissant divers défis. Vous aurez alors droit à quelques récompenses.

Need for Speed Heat est disponible sur PS4, Xbox One et PC.