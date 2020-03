Impressions et vidéo de gameplay 4K UHD de Tom Clancy’s The Division Warlords of New York

La première extension payante de Tom Clancy’s The Division 2 est disponible. C’est l’occasion de vous montrer le prologue en vidéo 4K UHD et vous donner mes impressions.

Pour une trentaine d’euros, Ubisoft et Massive Entertainment étendent donc leur The Division 2 avec du nouveau contenu. Mis à part divers éléments revus dans l’interface et autres corrections, Warlords of New York est l’occasion pour les joueurs de retourner à New York, lieu des évènements du premier épisode. Cette fois-ci, vous allez devoir stopper 5 agents de la Division qui sont passés renégats.

Rassurez-vous, Massive Entertainment ne nous a pas fait du réchauffé puisque cette extension vous fera découvrir 4 quartiers inédits de New York au sud de Manhattan. Pour progresser dans cette nouvelle campagne, il faudra explorer les 4 quartiers de fond en comble et reprendre des points de contrôle et autres activités monde ouvert afin de trouver les indices pour trouver chacun des lieutenants d’Aaron Keener, le nouveau méchant. Outre de nouvelles armes et équipements, les agents pourront passer du niveau 30 au niveau 40. Cela faisait depuis le lancement du jeu qu’on était tous bloqué à 30 donc c’est plutôt une bonne nouvelle et donc une bonne raison pour les joueurs vétérans comme moi de reprendre les armes.

Si cette extension n’apporte pas de grande innovation au gameplay et aux activités qu’on avait déjà sur Washington D.C, le nouveau contexte est toujours plaisant. Personnellement, je me suis bien amusé à écumer le sud de Manhattan à la recherche de ces cinq agents corrompus.

Comme d’habitude, on vous propose de découvrir le début de cette nouvelle campagne pour vous donner une petite idée de la chose. La vidéo a été capturé sur la PS4 Pro en 4K UHD. On vous propose également une grande galerie d’images prises également sur cette version du jeu.

Tom Clancy’s The Division 2 Warlords of New York est disponible sur PS4, Xbox One et PC.