Tom Clancy’s The Division 2 – Cross-play et cross-save entre Stadia et PC

Si vous ne le saviez pas, Tom Clancy’s The Division 2 arrive bientôt sur Stadia. Et pour l’occasion, Ubisoft a fait un effort qui devrait ravir les joueurs sur Stadia. Le jeu sera cross-play entre Stadia et PC.

Depuis son lancement en novembre dernier, Stadia peine à trouver son public malgré un service convaincant – n’en déplaise aux détracteurs. Evidemment son plus grand défaut actuellement est un manque de titres et l’absence de nombre de fonctionnalités précédemment annoncées. Il faudra encore de longues semaines ou de longs mois pour voir Stadia s’enrichir en fonctionnalités et en jeux.

Mais histoire de ne pas se retrouver sur le carreau avec un jeu comme The Division 2, Ubisoft va permettre le cross-play entre les agents sur Stadia et les agents sur PC. Ainsi, il sera plus facile pour les joueurs Stadia de trouver des coéquipiers ou des parties PvP. Pour cela, il suffira de linker votre compte Uplay avec le compte Stadia.

Cela est donc une excellente nouvelle pour ceux qui veulent jouer sur Stadia et ne pas se retrouver en manque de coéquipiers.

Messieurs de Bungie, pourriez-vous faire de même avec Destiny 2 sur Stadia, SVP?

Tom Clancy’s The Division 2 est disponible sur PS4, Xbox One et PC. Il arrive sur Stadia le 17 mars 2020 y compris avec l’extension Warlords of New York qui vient de sortir. On vous propose ci-dessous le trailer de lancement de l’extension ainsi que le prologue que nous avons produit en 4K UHD tirée de la version PS4 Pro. Bon visionnage.