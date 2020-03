Sony dévoile une nouvelle magnifique bande-annonce pour Ghost of Tsushima

Ghost of Tsushima, la nouvelle création de l’équipe de Sucker Punch à qui on doit la saga Sly Raccoon et Infamous, se montre dans une nouvelle bande-annonce évoquant l’histoire du jeu.

Pour rappel, Ghost of Tsushima nous embarque dans le Japon féodal faisant face à l’invasion mongol. S’il ne s’agit nullement d’une représentation authentique et réaliste de cette époque, l’intrigue va nous permettre de découvrir un monde ouvert très travaillé par l’équipe de Sucker Punch. Incarnant ce fameux samurai fantôme, il faudra combattre les mongols, explorer l’environnement et remplir diverses missions principales ou secondaires.

La nouvelle vidéo permet d’en voir un peu plus sur l’intrigue du jeu et surtout d’apprécier la direction artisitique du jeu. A moins de grosse surprise, il y a de fortes chances qu’il s’agisse d’ores et déjà du titre le plus beau de 2020.

On vous propose les versions françaises, anglaises et nippones de la bande-annonce ainsi qu’une flopée de captures d’écran.

Ghost of Tsushima sortira le 26 juin 2020 sur PS4/PS4 Pro. Espérons que Sucker Punch et Sony prévoient un patch pour le faire tourner sur la future PS5 avec une définition 4K native et à 60 images/seconde – on peut rêver non? ^_^.