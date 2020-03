Sony confirme Horizon Zero Dawn sur PC

Le magnifique jeu d’action/aventure monde ouvert de Guerrilla Games sorti sur PS4 en 2017 va bel et bien être adapté aux PC. C’est ce qu’a confirmé le nouveau patron de Sony Worldwide Studios, Hermen Hulst, ex-patron de Guerrilla Games.

Dans une interview avec le PlayStation Blog officiel, Hermen Hulst a confirmé qu’une version PC de Horizon Zero Dawn est bel et bien en développement. Selon lui, c’était un titre qui convenait à la stratégie de Sony. Il n’a pas donné plus de détails sur cette adaptation. Il va falloir attendre encore quelques temps avant que Guerrilla Games ne lâche les informations. On peut toutefois supposer que la version PC pourrait pleinement utiliser la puissance des grosses configurations PC. On peut alors espérer de meilleurs rendus, un framerate plus élevé et une résolution 4K native. Et cette version pourrait bien être une bonne base pour une mise à jour de la version PS4 pour ceux qui passeront sur PS5 et voudront découvrir le jeu en 4K natif à 60fps. Espoir, espoir !!! 😉

Hulst indique par contre que c’est un peu un coup d’essai mais que les conversions de titres PlayStation sur PC ne seront pas systématiques. Le groupe reste focalisé sur leurs propres machines en l’occurence désormais sur la future PlayStation 5 – même si des titres PS4 sont encore à sortir sur 2020 et au-delà. Donc histoire de rassurer les fans PlayStation, les exclusivités vont continuer à rester sur PlayStation.

Si vous êtes sur PC, patience donc. Il s’agit d’un titre magnifique que je vous conseille vivement de surveiller. Je vous avais proposé son test ainsi que son extension sur PS4 il y a quelques temps déjà. Et si vous n’avez toujours aucune idée, voici l’énorme playlist vidéo qu’on a créé sur Youtube.

Horizon Zero Dawn Complete Edition sortira courant de l’été 2020 sur PC. Le jeu est déjà apparu sur Steam et comprendra le jeu ainsi que le DLC Frozen Wilds et divers bonus in-game.