Trois titres Ubisoft se profilent à l’horizon sur Stadia

Ubisoft est l’un des éditeurs à être sur la majorité des plateformes et machines. Rien d’étonnant à voir des titres Ubisoft chez Stadia avec Assassin’s Creed Odyssey qui a été un des premiers à être testé et lancé sur le service de cloud gaming de Google. Trois autres vont arriver.

Dès le 25 mars, les abonnés à Stadia vont pouvoir acheter et jouer à Tom Clancy’s The Division 2 et The Crew 2. A partir du 28 avril, ce sera au tour de Monopoly de débarquer sur Stadia. Dans le cas de The Division 2, le tout dernier DLC nommé Warlords of New York sera également disponible et permettra de repartir à New York – lieu de l’action du premier épisode – mais dans de nouveaux quartiers au sud de Manhattan pour affronter de nouveaux personnages belliqueux. Cette version permettra le cross-play et le cross-save avec les joueurs PC. Pas de problème donc de trouver des coéquipiers ou des adversaires en ligne donc.

Tom Clancy’s The Division 2 et The Crew 2 sortiront sur Stadia le 25 mars 2020. Ils sont déjà disponibles sur PS4, Xbox One et PC.

Monopoly sortira le 28 avril 2020 sur Stadia.