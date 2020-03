Un évènement Prince of Persia sur For Honor

Les fans de For Honor sont chouchoutés par l’équipe de développement puisqu’ils ont droit à de régulières mises à jour et contenus. Cette fois-ci, un évènement in-game brandé Prince of Persia débarque.

Ainsi dès à présent et jusqu’au 2 avril prochain, les joueurs de For Honor vont pouvoir découvrir l’évènement in-game Blades of Persia. A l’ordre du jour un mode de jeu à durée limitée, une nouvelle quête dans le mode Arcade et de nouveaux objets inspirés par la saga Prince of Persia à collectionner aindi qu’un pack évènement gratuit.

Le nouveau mode se nommé Souverain du Temps. Les joueurs devront combattre le Prince et une armée de créatures de sable. L’action se déroulera dans une variante de la carte Harbor du mode Dominion.

Par ailleurs, le jeu sera relooké Prince of Persia avec notamment l’interface du jeu, les visuels et de nouvelles musiques.

De nombreux objets de personnalisation sur le thème Prince of Persia seront accessibles. Le pass évènement gratuit va ainsi permettre d’accéder à 30 niveaux d’équipements et de butins inspirés par l’autre saga d’Ubisoft. Nouvelles armes, tenus et autres seront à looter comme :

26 nouvelles armes peuvent être récupérées sur le champ de bataille.

Deux tenues illustres, Ratash et Sandwraith, disponibles dans la boutique du jeu au prix conseillé de 20 000 unités d’Acier.

Le Prince est lui-même disponible dans la boutique du jeu pour 10 000 unités d’Acier.

Ubisoft a dévoilé une nouvelle bande-annonce et des images pour cette mise à jour que nous vous proposons ci-dessous.

For Honor est disponible sur PS4, Xbox One et PC.