Xbox Series X – Le nouveau pad

C’est la journée Xbox ! Microsoft a décidé de faire de ce lundi 16 mars une journée Xbox Series X, la prochaine console de la marque. Diverses informations sont lâchées et nous vous en faisons un point en plusieurs news. Pour celle-ci, on va s’intéresser au nouveau pad.

Le nouveau pad (cf. galerie d’images ci-dessous) ne semble guère différent du pad actuel des Xbox One. On y retrouve le même form factor, la même disposition des boutons et des sticks analogiques. La seule chose qu’on remarque est un bouton de partage – qui manque cruellement sur le pad actuel. Sur ce point, Sony avait vu juste sur sa PS4. Ce bouton permettra, comme sur la PS4, de plus facilement déclencher une capture d’écran ou un enregistrement vidéo et les partager sur les réseaux sociaux.

L’équipe Xbox est donc partie sur un pad déjà adulé et a décidé de le peaufiner et travail sur d’autres aspects pour le rendre encore meilleur.

Si, à première vue, on ne décèle pas de grande différence, l’équipe de design a retravaillé la forme générale du pad en réduisant et arrondissant les courbes des gâchettes et resculpturer les grips. Le résultat est un pad qui conviendrait aussi bien à de petites mains de type de celles d’un enfant de 8 ans tout en restant agréables pour les mains d’adulte. Pour une meilleure prise en main, les différentes gâchettes sont texturées. De même de manière plus subtil, les grips sont aussi texturés.

L’autre changement concerne la croix directionnelle. Microsoft a décidé de la revoir pour améliorer la performance et l’accessibilité. Au lieu d’être incrusté sous sa forme cruciforme, la nouvelle croix est un bloc circulaire. Cela facilitera notamment l’accès aux diagonales de manière plus naturelle. Les fans de jeux de baston apprécieront la décision.

Ce nouveau pad sera en outre rétrocompatible. Vous pourrez vous en servir sur les Xbox One comme sur la future Xbox One X. Et vice-versa. Ce pad fonctionnera aussi pour le PC et les appareils mobiles iOS et Android grâce au Bluetooth BTLE (basse énergie). Et sa recharge sera facilitée avec son port USB-C.

L’autre travail important sur ce nouveau pad concerne la latence. Microsoft a travaillé pour réduire au maximum la latence des commandes. Elles seront ainsi envoyées plus fréquemment du pad à la console pour une meilleure réactivité et donc confort de jeu.