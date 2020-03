Sony va parler de la PS5 demain 18 mars

Hier, Microsoft dévoilait la majorité des aspects techniques de la Xbox Series X. Pendant ce temps là et depuis des mois, on avait quasiment un silence radio côté Sony. Ce silence s’arrête demain donc.

Sony annonce via un tweet qu’une présentation est prévue pour demain 18 mars à 17h heure française. Comme pour l’annonce de la PS4, c’est une fois encore Mark Cerny, l’architecte en chef de la PS4 et donc de la PS5, qui devrait lâcher plus d’informations sur la future console du constructeur nippon.

Si on ne connait pas vraiment le contenu de sa présentation, il est certain que l’aspect technique sera évoquée ainsi que diverses fonctionnalités. On peut espérer quelques démos histoire de titiller l’intérêt des fans. Maintenant qu’on connaît les caractéristiques de la Xbox Series X, on va pouvoir un minimum comparer les deux futures machines.

Pour rappel, on savait déjà que la PS5 serait basée sur un APU sur architecture Zen 2 8 cores et RDNA 2. Il est quasi-certain que la différence entre la PS5 et la Xbox Series X sera minime sur ce point (peut-être des fréquences différentes). Sony avait aussi déjà confirmé le SSD, le ray tracing, le pad avec retour haptique, des gâchettes adaptatives, le lecteur Blu-Ray 4K UHD ou encore l’audio 3D.

On attend donc surtout des confirmations comme la rétrocompatibilité peut-être totale avec toutes ou la majorité des familles PlayStation, l’interface de la console, les performances et qui sait quelques surprises.

Au final, je pense que les deux consoles vont être tellement proches – puisque basées sur des technologies similaires – que la différence se fera sur la logithèque. Sur ce point, Sony a de l’avance sans parler d’un public PS4 bien plus nombreux plus enclin à switcher sur la PS5 que sur Xbox Series X surtout si la rétrocompatibilité est confirmée une bonne fois pour toutes. Si tel est le cas, on peut espérer qu’elle améliorera, automatiquement ou non, les titres PS4 et/ou plus anciens grâce à la puissance de la PS5.

Réponse demain donc. La présentation se fera en anglais via le PlayStation Blog américain. Ne vous en faites pas, je vous ferais un topo sur Playscope dès que possible 😉