Sky Children of the Light arrive sur Android et annoncé sur Switch

Déjà disponible depuis un moment sur iOS et AppleTV, la dernière création de ThatGameCompany à qui nous devons des titres comme Flower, Journey ou Flow, va enfin arriver sur Android et Switch.

Déjà téléchargé à plus de 10 millions d’exemplaires sur les appareils d’Apple, Sky Children of the Light va donc arriver sur Android. Les pré-inscriptions sur Google Play sont d’ailleurs d’ores et déjà ouvertes pour ne pas rater ce bijou dès sa sortie courant avril 2020.

Sky Children of the Light embarque le joueur dans l’exploration de 7 royaumes désolés. Rejoignez d’autres joueurs en ligne pour tenter retrouver et retourner les étoiles dans leurs constellations. Il faudra faire preuve de compassion et d’entraide pour y arriver. L’équipe prévoit de gérer le cross-play entre mobiles et consoles.

Jenova Chen, co-fondateur et directeur créatif de thatgamecompagny, a déclaré : « Je suis incroyablement reconnaissant envers notre équipe qui a travaillé si dur pour repousser les limites du possible en créant des moments réconfortants, intemporels et faciles à partager dans Sky. La plus grande récompense a été d’entendre comment tant de personnes différentes, que ce soit des joueurs aguerris ou des néophytes prennent plaisir à voler avec leurs proches. Je suis enthousiaste pour le futur de thatgamecompany, alors que nous évoluons et que nous continuons à nous appuyer sur notre culture et notre passion pour ouvrir de nouvelles possibilités permettant aux gens de se connecter ».

Sky Children of the Light est disponible sur iOS et AppleTV. Il débarque sur Google Play en avril 2020 et à l’été 2020 sur Switch.