Sea of Stars – un RPG rétro par les créateurs de The Messenger

Les québecois de Sabotage Studio travaillent sur leur nouveau bébé toujours dans l’esprit old school après leur The Messenger qui a ravi nombre de fans. Cette fois-ci, l’équipe délaisse les plateformes pour un RPG des plus classiques.

Difficile de ne pas penser aux anciens Final Fantasy en regardant les premières images de Sea of Stars de l’équipe de Sabotage Studio. L’équipe a en effet décidé de produire un RPG avec les combats au tour par tour qui fera penser à nombre de titres JRPG des années 90.

L’histoire de Sea of Stars se déroule dans le même univers que The Messenger mais des années auparavant. On suivra le périple de deux enfants du Solstice qui, en combinant leurs pouvoirs du soleil et de la lune pourront exécuter la magie Eclipse seule capable de combattre les monstres et acolytes du méchant de l’histoire, The Fleshmancer.

Les combats se dérouleront donc au tour par tour comme dans nombre de JRPG. Il faudra prendre les bonnes décisions, choisir les bonnes attaques ou objets pour progresser dans l’aventure. Cette progression, hors combat, se fera en vue isométrie avec une grande liberté de déplacement puisque les héros sont capables de nombre d’actions telles que nager, grimper, sauter, etc. L’expertise de l’équipe pour la plateforme est donc fort utile pour rendre l’exploration agréable.

Si la direction artistique fait énormément penser au style des JRPG des années 90, Sea of Stars bénéficie de technologies modernes telles que des effets de lumière dynamiques.

Sea of Stars est actuellement sur Kickstarter pour celles et ceux qui veulent soutenir le projet. Pour y jeter un coup d’oeil, vous pouvez aller voir la page officielle.

Le développement semble encore peu avancé puisque le titre ne verrait pas le jour avant 2022 sur PC et consoles. On va supposer que les consoles concernées sont les actuelles PS4, Xbox One et Switch mais également les futures PS5 et XSX.