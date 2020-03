Deux jeux Lara Croft PC gratuits chez Square Enix

Avec la crise du Covid-19 et les confinements, les éditeurs tentent d’apporter leur pierre à l’édifice. Après Ubisoft, c’est au tour de Square Enix de proposer des jeux gratuits sur PC.

Ainsi, si vous possédez un PC et avez envie de partir à l’aventure avec Lara Croft, Square Enix met à disposition en téléchargement gratuit le Tomb Raider de 2013 dans sa version Game of The Year et Lara Croft and the Temple of Osiris. Tous deux sont des jeux fort sympathiques qui vous feront passer de bons moments et vous feront voyager – même si avec Lara ce ne sont jamais des vacances ;).

Dommage que les éditeurs ne pensent pas aux joueurs consoles… encore…

Pour récupérer ces jeux, allez sur le Square Enix Store. Il se peut que vous soyiez sur une liste d’attente, les serveurs doivent être surchargés 😉 alors patience et bon courage !

Restez chez vous, prenez soin de vous et de vos proches et faites bien attention.

Bon jeu à tous !