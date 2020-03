Microïds va sortir la compilation Kingdom Majestic

Nombre d’entre vous connaissent peut-être la série Kingdom de Raw Fury qui est sorti sur la majorité des plateformes actuelles micros ou consoles. Microïds a décidé de sortir une compilation des deux derniers volets en version physique.

Sous le nom de Kingdom Majestic, cette compilation va regrouper Kingdom New Lands et Kingdom Two Crowns et est prévue sur PS4, Xbox One et Switch.

Pour rappel, cette saga propose un jeu de gestion de royame dans un univers pixélisé et un gameplay 2D. Incarnant un monarque, vous allez devoir agrandir votre royaume, faire prospérer votre peuple tout en défendant le royaume des attaques nocturnes d’ennemis. Loin des jeux de gestion avec des vues aériennes, la saga Kingdom se distingue avec une approche 2D. A vous de vous déplacer à cheval de gauche à droite et vice-versa et interagir avec les éléments du décor et votre population avec une interface ultra simple. Une bonne gestion du personnel et de vos ressources permettra de faire évoluer votre royaume. Il sera par ailleurs possible de jouer seul ou à deux en écran splitté et en coopération en ligne sur PS4 et Xbox One.

L’édition standard comprendra le jeu avec une couverture réversible. L’édition limitée comprendra :

La compilation des différents jeux

Un lenticulaire 3D

Un fourreau

Des artworks, afin de représenter une map du jeu sous forme de frise

L’OST digitale du jeu

Une couverture réversible

Kingdom Majestic sera disponible le 18 juin 2020 sur PS4, Xbox One et Switch.