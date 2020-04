Découvrez les 40 premières minutes de Call of Duty Modern Warfare 2 Campaign Remastered en 4K UHD

Comme promis, voici donc une vidéo vous présentant les 40 premières minutes environ du remaster de la campagne solo de Call of Duty Modern Warfare 2.

J’avoue qu’en y jouant j’avais totalement oublié ce que proposait ce second volet. Il est vrai que la version de l’époque date tout de même de plus d’une décennie. Toujours est-il que cette vidéo devrait vous permettre de vous faire une petite idée de ce remaster exécuté par Beenox. C’est plutôt réussi et le gameplay est toujours aussi bon. Et pour 25€, ça passe… encore. Disons qu’en cette période de confinement, ça peut occuper certains quelques heures.

Call of Duty Modern Warfare 2 Campaign Remastered est disponible sur PS4 et sortira sur Xbox One et PC le 30 avril 2020.