Vous allez pouvoir manager dans MotoGP 20

Année après année, les italiens de Milestone ajoutent de quoi satisfaire les fans de courses de MotoGP. L’édition 20 de MotoGP ne dérogera pas à la règle. Cette fois-ci, l’équipe ajoute un mode manager à MotoGP 20.

Ce tout nouveau mode manager viendra s’ajouter au mode carrière traditionnel. Dans ce mode, vous devrez non seulement incarner le pilote et assurer les qualifications et les courses mais également agir en tant que manager. A vous dès lors la gestion du personnel, les signatures de contrats ou encore gérer un budget pour ne pas se retrouver à sec. Trouver les bons mécaniciens, ingénieurs et faire fonctionner le tout de manière optimale sera votre quotidien.

Outre le championnat, on aura droit aux essais hivernaux et de mi-saison pour parfaire les montures. Un choix entre trops packs composés de moteurs et de châssis sera proposée. A vous de trouver les meilleurs réglages. Une fois dans le championnat, vous pourrez attribuer des points de développement durement gagnés et les alloués aux différentes équipes de R&D comme l’aérodynamisme, l’électronique, la puissance du moteur ou encore la consommation de carburant.

Encore un peu de patience, MotoGP 20 arrive le 23 avril 2020 sur PS4, Xbox One, Switch, PC et Stadia.