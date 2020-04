La partie multijouer de Call of Duty Modern Warfare gratuite ce week-end

Si certains éditeurs ont l’habitude d’utiliser le principe des week-ends gratuits pour convaincre, de mémoire, Activision n’y a jamais eu recours. Cela change dès aujourd’hui.

Activision rend ainsi la partie multijoueur de Call of Duty Modern Warfare accessible à tous gratuitement. A ne pas confondre avec Call of Duty Warzone qui reste un free to play. A ce sujet, si vous avez déjà téléchargé Call of Duty Warzone, la partie online de Modern Warfare devrait être activé ce soir. Si vous ne l’avez pas téléchargé, lancez le téléchargement dès à présent car vous allez en avoir pour un moment si vous n’êtes pas fibré.

Vous pourrez donc découvrir les diverses cartes et modes de jeu multijoueur de Call of Duty Modern Warfare dès aujourd’hui 3 avril à 19h et cela jusqu’au 6 avril à 19h aussi bien sur PS4, Xbox One et PC. Ce sera l’occasion de voir à quel sauce vous allez être bouffé par cette communauté 😉

Même si vous décidez de ne pas acheter le jeu après ce week-end, cela reste une bonne occasion de booster les guns et créer des loadouts pour Call of Duty Warzone. Par ailleurs, vos achats et niveaux que vous avez acquis sur Call of Duty Warzone seront transférés sur le multijoueur Call of Duty Modern Warfare.

Call of Duty Modern Warfare est disponible sur PS4, Xbox One et PC.