Starlink Battle for Atlas sur Xbox One jouable gratuitement jusqu’au 22 avril

Si vous voulez découvrir ce jeu d’Ubisoft, c’est sans doute l’occasion. Après avoir proposé plusieurs de ses titres sur PC gratuitement, Ubisoft propose enfin un titre sur consoles, Starlink Battle for Atlas, malheureusement uniquement sur Xbox One.

Ainsi dès à présent et cela jusqu’au 22 avril 19h heure française, les joueurs sur Xbox One peuvent aller télécharger et jouer à Starlink Battle for Atlas gratuitement. Comme pour ses nombreux week-ends gratuits sur divers titres, Ubisoft confirme que votre progression sera conservée à l’issu de cette période si vous décidez d’acheter le jeu.

Pour rappel, Starlink Battle for Atlas est une aventure spatiale en monde ouvert avec 7 planètes à explorer. Se présentant sous la forme d’un shooter – qui rappelle énormément Starfox de Nintendo – vous allez incarner un groupe de pilotes dont le but est de libérer le système stellaire Atlas du méchant de l’histoire à savoir Grax et sa Légion Oubliée.

Pour cette version, le jeu proposera 4 vaisseaux, six pilotes et douze armes que vous pourrez changer et personnaliser à votre guise.

Starlink Battle for Atlas est disponible sur PS4, Xbox One, Switch et PC.