Deep Silver dévoile un nouveau jeu indépendant alléchant, Windbound

L’éditeur Deep Silver signe avec un nouveau studio indépendant pour sortir à la fin de l’été un nouveau titre qui ne devrait pas déplaire aux fans d’aventure. Avec Windbound, l’équipe de 5 Lives Studios vous propose un jeu de survie/aventure avec un zeste de rogue-like.

Développé par les australiens de 5 Lives Studios, Windbound présente une direction artistique qui n’est pas sans rappeler le dernier Legend of Zelda Breath of the Wild ou encore Oceanhorn 2. Toutefois, si ces deux premiers sont des action/RPG, Windbound propose un jeu de survie/aventure. A vous d’explorer, chasser et crafter sur une terre inconnue où vous avez échoué. Incarnant Kara, vous devrez donc survivre, vous adapter et découvrir les mystères de cette série d’îles oubliées.

Outre chasser pour se nourrir, il faudra construire votre bateau pour pouvoir continuer à naviguer et explorer d’autres îles. Et vous aurez de quoi faire puisque le monde de Windbound est créé de manière procédurable avec une faune dynamique et un système de craft des bateaux riche.

Windbound est prévu sur PS4, Xbox One, Switch et PC pour le 28 août 2020.