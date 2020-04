The Crew 2 jouable gratuitement ce week-end sur PS4 et PC

Depuis ce matin et jusqu’au 13 avril, les possesseurs de PS4 et de PC peuvent découvrir gratuitement le jeu de course multi-véhicules d’Ubisoft, The Crew 2.

Depuis ce matin 9h du matin et cela jusqu’au 13 avril à 23h, vous pouvez aller récupérer sur le PSN et Uplay The Crew 2 d’Ubisoft. En période de confinement, voici donc un nouveau jeu à découvrir pour passer le temps surtout si vous aimez le pilotage en tous genres.

Pendant ce week-end, vous pourrez accéder à tout le contenu de The Crew 2 y compris la toute dernière mise à jour, Inner Drive, qui propose 20 nouveaux véhicules, des compétitions PvE et divers autres évènements.

En bonus, sachez que pendant ce week-end vous pourrez récupérer la Ford GT 2005 pour 1 Crew Credit. Les possesseurs du jeu y auront droit gratuitement.

Comme d’habitude, si vous décidez d’acheter le jeu après ce week-end d’essai, vous pourrez conserver votre progression. Ubisoft propose une promo avec une réduction de 75% sur le jeu et 50% sur le season pass sur PC via Uplay jusqu’au 16 avril.

The Crew 2 est disponible sur PS4, Xbox One et PC.