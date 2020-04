Découvrez les 40 premières minutes de Final Fantasy VII Remake en 4K SDR ou HDR

Si vous êtes abonnés à notre chaîne PlayscopeHD sur Youtube, vous savez que nous produisons régulièrement des vidéos de gameplay de titres toutes machines jusqu’à la résolution 4K. Désormais, quand possible nous produirons les vidéos avec la résolution maximimale de 4K mais en HDR.

Nous avons récemment commencé la production de vidéos en 4K HDR sur la chaîne PlayscopeHD. La dernière en date concerne Final Fantasy VII Remake attendu par les fans depuis des années. Si nous avions déjà proposé une vidéo basée sur la démo, cette fois-ci, cette vidéo montre tout le début du jeu avec quelques aspects inédits basée sur le jeu final qui sort aujourd’hui.

Si vous voulez voir cette vidéo en 4K HDR (ou HDR à des résolutions plus basses), il vous faudra avoir un téléviseur 4K HDR ou certains smartphones haut de gamme comme l’iPhone X et plus récent ou encore le Samsung S8 et plus récents ou encore le Google Pixel 3, le Sony Xperia XZ1 et 2 etc. Utilisez l’application Youtube et choisissez la résolution. De même certains téléviseurs ont leur application Youtube. Choisissez la résolution et si la vidéo est HDR, votre téléviseur devrait basculer en mode HDR. Sur les PC Windows 10, il vous faudra avoir un téléviseur ou un moniteur HDR et activer le HDR dans les préférences du système. Utilisez Google Chrome pour pouvoir choisir les versions HDR de la vidéo.

Pour tous les autres, ne vous inquiétez pas. Même si vous n’avez pas d’écran HDR, vous pouvez parfaitement regarder la vidéo. Youtube vous proposera juste une version encodée en SDR c’est-à-dire au format traditionnel.

Final Fantasy VII Remake est disponible sur PS4.

En bonus, voici d’autres vidéos HDR que nous avons produit avant celle de Final Fantasy VII Remake 😉