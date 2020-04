Une nouvelle édition pour World War Z

Si vous n’avez pas encore succombé à ce shooter coopératif inspiré par le film World War Z, c’est peut-être l’occasion. En effet, Focus Home Interactive et Saber Interactive vont proposer une nouvelle édition.

World War Z Game of the Year Edition va ainsi intégrer non seulement le jeu de base mais également tout le contenu de son Season Pass disponible et à venir comme :

Un nouvel épisode avec 3 nouvelles missions dans la ville de Marseille avec de nouveaux personnages et leurs propres histoires.

avec 3 nouvelles missions dans la ville de Marseille avec de nouveaux personnages et leurs propres histoires. Tous les packs d’armes : avec le pack d’armes Lobo, le pack d’armes Biohazard, le pack d’armes Special Operations Forces, le nouveau pack d’armes Last Aid ainsi qu’un tout nouveau pack d’armes qui sera dévoilé prochainement.

avec le pack d’armes Lobo, le pack d’armes Biohazard, le pack d’armes Special Operations Forces, le nouveau pack d’armes Last Aid ainsi qu’un tout nouveau pack d’armes qui sera dévoilé prochainement. Tous les packs de personnages : avec les packs d’apparence de personnages The Professionals et War Heroes.

avec les packs d’apparence de personnages The Professionals et War Heroes. Une nouvelle classe dévoilée prochaine.

Bref, ce sera l’occasion d’affronter les hordes de zombie dans diverses villes dans le monde en coopération à 4.

World War Z Game of the Year Edition sera disponible sur PS4, Xbox One et PC le 5 mai 2020.