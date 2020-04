Le second volet de The Dark Pictures Anthology sortira l’été prochain

Les fans de jeux d’horreur ont du contenu à se mettre sous la dent ces dernières années. Dans le genre Supermassive Games en a fait une spécialité. Après Until Dawn, l’équipe s’est lancée dans The Dark Pictures. Après le premier volet, Man of Medan, L’équipe prépare un second opus pour l’été prochain.

Nommé The Dark Pictures Anthology Lost Hope, ce nouveau jeu d’aventure/horreur est prévu sur PS4, Xbox One et PC. Toujours édité par Bandai Namco, Lost Hope va vous embarquer dans la petite ville de… Lost Hope. Quatre étudiants et leur professeur se retrouve dans cette ville piégés par un mystérieux brouillard. Vous allez devoir incarner un des cinq personnages et tenter de s’échapper tout en tentant de comprendre cette mystérieuse ville au passé plus que lugubre.

A l’instar de Man of Medan, Lost Hope a été conçu et écrit pour pouvoir être rejoué plusieurs fois et découvrir divers chemins et subtilités du scénario en fonction de vos décisions.

« Nous sommes très heureux de pouvoir vous en dire plus sur Little Hope ! Dans ce deuxième chapitre de The Dark Pictures Anthology, Little Hope est une histoire nouvelle et perturbante. Jouable seul ou avec des amis, nous sommes impatients que les joueurs mettent la main sur Little Hope cet été, », a déclaré Pete Samuels, PDG de Supermassive Games et producteur exécutif de The Dark Pictures.

The Dark Pictures Anthology Lost Hope est prévu pour l’été 2020 sur PS4, Xbox One et PC.