La sortie de Ghost of Tsushima reportée à juillet 2020

Décidemment ce p… de virus fait chier tout le monde y compris nous autres gamers 😉 Bon je déconne. Mais bon, avec la pandémie actuelle et ses différentes conséquences, rien d’étonnant à ce que le fonctionnement de toute industrie soit un peu enrayé. C’est le cas pour Sony avec un nouveau titre reporté.

Précédemment, Sony et Naughty Dog avaient indiqué reporter la date de sortie de The Last of Us Part II. Désormais, on devrait y avoir droit le 19 juin prochain. Conséquence directe ou indirecte, le lancement de l’autre superproduction chez Sony Interactive Entertainment et l’équipe de Sucker Punch, Ghost of Tsushima, va être également décalé.

En effet, initialement prévu pour 26 juin, Ghost of Tsushima ne sortira désormais que le 17 juillet 2020. Le décalage n’est pas énorme mais devrait éviter aux deux superproductions d’être en frontal sur le marché. Pour les gamers PS4, c’est en tous les cas deux titres qui devraient leur occuper l’été.

Pour rappel, Ghost of Tsushima vous embarque sur l’île de Tsushima dans un Japon féodal avec des évènements inspirés par des faits historiques mais réimaginés pour l’occasion. On y incarne le Ghost, un samurai qui va devoir aider à combattre une invasion mongole. A vous l’exploration d’un monde ouvert inspiré par cette île située entre la Corée du Sud et le Kapon à remplir nombre de missions.

Allez, pour vous donner un peu envie, je vous remets la dernière vidéo disponible de ce titre des créateurs d’Infamous et Sly Raccoon.

Ghost of Tsushima sera disponible sur PS4 le 17 juillet 2020.