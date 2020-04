2K annonce WWE 2K Battlegrounds

WWE 2K20 a connu un lancement des plus chaotiques devant faire face aux critiques des joueurs et tenter de régler nombre de problèmes techniques et de bugs. 2K a donc décidé de communiquer vers la communauté tout en annonçant un nouveau titre.

Commençons donc par l’information du jour qui est l’annonce pour l’automne prochain de WWE 2K Battlegrounds. Comme certains le supposent déjà, il s’agit de la variante plus arcade du WWE 2K20 normal développé par Saber Interactive. Si le titrage vous rappelle quelque chose c’est normal. C’est la même équipe qui a développé NBA 2K Battlegrounds. Attendez-vous donc à un gameplay plus immédiat et sans doute plus fun que ce que les WWE 2K veulent être c’est-à-dire plus des simulations.

Maintenant pour en revenir à la série des WWE 2K justement, l’éditeur a pris diverses décisions. Tout d’abord, 2K a décidé de maintenir les serveurs gérant les parties WWE 2K19 vu que la communauté est restée dessus avec la débâcle de WWE 2K20. Ensuite, pour aider à améliorer le développement chez Visual Concepts, 2K a engagé un nouveau producteur exécutif d’expérience, Patrick Gilmore, qui a notamment travaillé sur des titres comme Killer Instinct, Medal of Honor ou encore New World. On verra si cela va suffire à faire prendre à l’équipe la bonne direction.

Il va falloir attendre encore de longs mois pour les fans de catch pour (re)trouver un jeu de catch. Patience donc les gars !