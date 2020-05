Electronic Arts annonce son évènement EA Play Live 2020

Depuis quelques années, EA n’était plus officiellement à l’E3, le salon californien. L’éditeur américain organisait son évènement EA Play parallèlement au show. Pour cette année, avec l’annulation du salon et la pandémie, EA a décidé – comme d’autres – à organiser un évènement en ligne.

Pour marquer la différence, l’évènement de cette année se nomme donc EA Play Live 2020. Sous la forme d’un livestream, cet évènement se déroulera le mars 11 juin 2020 à partir de 16h heure californienne soit le mecredi 12 juin à 1h du matin heure française. Ce livestream sera disponible sur ea.com mais également sur divers réseaux. On devrait pouvoir le suivre d’un peu partout sans problème. A l’approche de l’évènement, je vous proposerai un article avec les players des différents plateformes de livestream où EA Play Live sera disponible.

Ces dernières années, l’EA Play se déroulait sur plusieurs jours avec divers évènements organisés entre annonces et sessions multijoueurs avec la communauté. Compte tenu de la date unique et de l’horaire, on va supposer qu’il s’agira d’un mélange de conférence et de présentations de nouveaux projets.

Pour sûr, puisque EA l’a confirmé, on devrait voir FIFA 21, Madden NFL 21 et NHL 21. EA a également récemment confirmé travaillé sur un nouveau Battlefield pour 2021 uniquement pour les PS5, Xbox Series X et PC. Je doute toutefois que l’éditeur montre quoique ce soit sur ce projet. Des rumeurs évoquent un nouveau jeu de sport (ou ancien). EA détient des droits comme UFC, NBA, NCAA. A voir si cela peut être un retour de ces sports ou un inédit. Personnellement, j’aurais bien aimé qu’ils s’attaquent de nouveau au tennis, sport trop peu représenté et pourtant un des tous premiers sports à être adapté en jeu vidéo 😉

Autre point, on pourrait peut-être en apprendre plus concernant le partenariat EA et Stadia puisque 5 titres EA sont annoncés sur Stadia sur 2020 dont FIFA, Madden NFL et Star Wars Jedi Fallen Order. Quels sont les deux autres titres par exemple ? D’autres titres sont prévus sur 2021. A mon avis, on verra le Battlefield sur Stadia. Si vous avez déjà joué à des parties en ligne sur Stadia, vous savez déjà l’avantage d’une plateforme de cloud gaming par rapport à des consoles ou même au PC.

Dernier pronostic tout personnel. On peut peut-être espérer voir les prémices de ce qu’est censé être le futur Anthem 2.0, la refonte du shooter monde ouvert de Bioware qui a connu un lancement des plus chaotiques.

Certains membres de l’équipe espèrent d’autres choses comme un bon Need for Speed ou le retour d’un Burnout mais je pense qu’ils peuvent toujours rêver 😉

Bref, même si Electronic Arts n’est plus ce qu’il était ces dernières années, il reste un éditeur à surveiller d’autant plus qu’il cherche à sortir d’une période guère convaincante.

Rendez-vous donc le 11 juin prochain – pardon le 12 juin pour nous les frenchies 😉