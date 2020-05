Assassin’s Creed Valhalla se montre un peu plus en vidéo

Si vous espériez voir une longue vidéo de gameplay de ce nouvel opus de la saga Assassin’s Creed pendant le livestream Inside Xbox, vous allez être déçu. Toutefois, ne serais-ce que par curiosité, c’est toujours excitant de voir du nouveau pour votre jeu favori.

Microsoft avait – comme souvent avec leur stratégie de communication bourrine – survendu leur livestream. Alors que beaucoup espéraient du gameplay bien concret pour se faire une idée sur cet Assassin’s Creed Valhalla, on a eu droit à une vidéo très soignée typé bande-annonce mais utilisant le moteur du jeu. Le résultat reste très excitant mais il va falloir attendre encore quelques semaines, certains l’évènement d’Ubisoft en juin, pour voir de manière plus concrete ce que les fans auront.

A l’instar de nombre de titres de la période de lancement de la XSX (et de la PS5), on aura droit à diverses améliorations visuelles sur les consoles next gen. Les possesseurs de PS4, PS4 Pro, Xbox One et Xbox One X ne seront toutefois pas oubliés puisque le jeu sera également disponible sur ces machines.

Sur XSX et probablement sur PS5 également, les temps de chargement seront fortement réduit grâce au SSD. Sur la famille Xbox, Assassin’s Creed Valhalla bénéficiera de la technologie Smart Delivery. Vous pouvez donc acheter le jeu pour votre Xbox One et récupérer la version XSX après si vous changez de console.

Assassin’s Creed Valhalla est prévu sur PS5, XSX, PS4, Xbox One, PC et Stadia pour la fin 2020.