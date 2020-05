Vampire The Masquera Bloodlines 2 sortira également sur XSX et sur PS5

Déjà annoncé sur PS4, Xbox One et PC, Paradox Interactive confirme que le nouvel épisode de son RPG Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sera bel et bien aussi disponible sur les consoles next gen.

Pour nombre de titres prévus pour la fin d’année, c’est un peu un secret de polichinelle que de jouer sur l’effet d’annonce pour savoir si oui ou non leur jeu sera disponible sur les nouvelles consoles. Etant donné la rétrocompatibilité, ce sera le cas par défaut. La seule information importante est plutôt si oui ou non le jeu tirera partie de fonctionnalités des PS5 et XSX.

Dans le cas de Vampire The Masquerade Bloodlines 2, il avait déjà été confirmé pour PS4, Xbox One et PC. Et c’est donc lors de l’Inside Xbox qu’il a été confirmé sur XSX et, aujourd’hui via une autre version de la vidéo et un communiqué, confirmé sur PS5 également.

Sur XSX, le jeu bénéficiera de la fonction Smart Delivery. Vous pourrez donc acheter le jeu sur Xbox One et récupérer la version XSX par la suite gratuitement. Histoire de ne pas devoir recommencer tout le jeu, un cross-save est prévu pour pouvoir reprendre votre aventure là où vous en étiez avant la bascule sur la nouvelle console.

Pour rappel, Vampire The Masquera Bloodlines 2 est un RPG dans l’univers des… vampires. A vous de choisir quel vampire vous allez être et plonger dans un Seattle plutôt dark. Choisissez votre clan vampire et vous allez devoir chasser vos proies et affronter les ennemis dans la guerre autour du commerce du sang.

Vampire The Masquera Bloodlines 2 est prévu sur PS5, XSX, PS4, Xbox One et PC pour 2020.