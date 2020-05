Le skateboard revient avec des remakes de Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2

Activision avait lancé la mode des jeux action/sports inspirés par les sports extrême comme le skateboard, le BMX ou encore le wakeboarding. Depuis des années, les fans de skateboard se désespéraient de voir un nouveau titre. L’éditeur américain a décidé de puiser dans son back catalogue avec de nouveaux remakes.

En fait ce n’est pas un mais deux remakes qu’annonce Activision aujourd’hui avec Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2. Prévue pour la rentrée, cette compilation va permettre aux fans de skateboard de se (re)lancer dans nombre de figures extrêmes. Après les remakes des Crash Bandicoot avec Crash Bandicoot N.Sane Trilogy, Vicarious Visions s’est donc attelé à deux grands succès du passé. Tony Hawk’s Pro Skater date de 1999 et Tony Hawk’s Pro Skater 2 de 2000. Ca ne me rajeunit pas. A noter qu’il y avait déjà eu un remaster en 2012 avec Tony Hawk’s Pro Skater HD sur PS3, Xbox 360 et PC. Mais pour cette nouvelle compilation de Vicarious Visions a tout revu.

Comme pour les Crash, il s’agit vraiment plus de remakes puisque l’équipe de développement a tout modernisé même s’ils se sont inspirés du contenu des titres originels. Les fans retrouveront les anciens niveaux visuellement modernisés et l’équipe en a profité pour vous en ajouter de nouveaux. Côté tricks, les fans en retrouveront un grand nombre à exécuter lors de défis, de missions et de modes. De nouveaux seront ajoutés pour encore plus de variété. Le multijoueur ne sera pas oublié puisqu’on pourra jouer à plusieurs aussi bien en ligne qu’en local avec écran splitté.

Et pour les créatifs, Vicarious Visions intégrera non seulement un éditeur de skater mais aussi de niveaux de quoi allonger la durée de vie indéfiniment. Ces fonctions seront évidemment modernisées pour permettre à tous de se lancer dans des créations personnelles. Et évidemment vous pourrez partager vos créations avec la communauté.

Et si vous n’avez pas envie de créer votre propre skater, les jeux comprendront nombre de professionnels dont Bucky Lasek, Steve Caballero, Geoff Rowley, Andrew Reynolds, Elissa Steamer, Chad Muska, Eric Koston, Rodney Mullen, Rune Glifberg, Kareem Campbell, Jamie Thomas, Bob Burnquist et évidemment Tony Hawk.

Techniquement ces versions passeront au Full HD sur les consoles de base et à la 4K pour les PS4 Pro et Xbox One X. Sur PC, tout dépendra évidemment de votre configuration. La bande son n’est pas oubliée. Activision a signé nombre de morceaux adorés par les fans de la série.

La compilation sera proposée à 40€ en édition normale. L’édition deluxe comprendra quelques bonus in-game pour 10€ de plus.

Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 sortira sur PS4, Xbox One et PC le 4 septembre 2020.