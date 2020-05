The Medium, le digne successeur de Silent Hill sur XSX et PC?

Annoncé lors de l’Inside Xbox dernier, The Medium est le nouveau projet de Bloober Team, les créateurs de l’adaptation de Blair Witch et Observer non étranger aux jeux d’horreur. The Medium ne dérogera donc pas à la règle et vous embarque dans une aventure horrifique une fois encore.

Prévu pour sortir sur XSX et PC, The Medium devrait débouler à la fin de l’année 2020. Dans ce nouveau titre, vous allez incarner Marianne, une médium hantée par ses visions, vivant et interagissant entre deux mondes : le réel et le monde spirituel. Le jeu aborde le sujet de la perspective sous laquelle on peut discerner les évènements, les faits, etc. Le jeu vous fera comprendre que tout est une histoire de perspective avec votre possibilité de voyager entre deux mondes. Difficile de ne pas penser à Silent Hill n’est-ce pas?

Si pour la réalisation et l’ambiance, on peut faire confiance à l’équipe qui a déjà proposé Blair Witch et Observer, cette fois-ci, pour la musique, ils ont fait appel à quelqu’un qui devrait rappeler quelques souvenirs : Akira Yamaoka. Pour les newbies, Yamaoka est le responsable de la bande son de la saga Silent Hill. Avec Arkadiusz Reikowski de l’équipe de Bloober Team, tous deux vont donc s’occuper de nous produire une bande son unique.

The Medium est prévu sur XSX et PC pour fin 2020. En attendant, voici le trailer et les premières images.