Epic Games montre une démo technique PS5 de son Unreal Engine V et c’est la claque !

Geoff Keighley et son Game Awards a lancé un livestream aujourd’hui pour montrer une petite surprise concoctée par Epic Games avec son futur Unreal Engine V.

Pour ceux qui ne sont pas techniques, l’Unreal Engine est un ensemble d’outils pour développer des jeux (et même du contenu série TV ou multimédia). L’équipe bosse depuis un moment sur cette cinquième itération qui va permettre aux développeurs de produire des titres encore plus riches grâce à de nouvelles technologies.

La première se nomme Nanite. Il s’agit d’un système rendu de polygones. Il permettrait aux développeurs d’importer les modèles 3D ultra détaillés et de les intégrer dans un jeu. Le moteur serait alors capable de faire du rendu avec un triangle par pixel. Le résultat pour joueur est un niveau de détail inégalé dans un jeu vidéo quelque soit la distance où se trouve la caméra par rapport à l’objet 3D. Cette technique permettrait d’éliminer différentes approximations actuelles comme divers modèles 3D avec différentes niveaux de détail en fonction de la distance de la caméra ou des approximations sur le niveau de détail des objets 3D avec des « astuces » pour garder le visuel correct. Il suffit de voir les deux vidéos ci-dessous pour que vous vous rendiez compte du niveau de détail de la caverne.

La seconde technologie se nomme Lumen. Il s’agit d’un système d’illumination global dans le jeu. Le but est ici de simuler le comportement de la lumière dans les contextes de jeu. Sans aller jusqu’au niveau du ray tracing, un peu la technique ultime pour le réalisme visuel des lumières, cette technique devrait permettre un réalisme visuel accru avec un coût moindre sur la performance du jeu, le ray tracing ayant un impact sur la performance et dépendant majoritairement de la solution hardware intégrée dans le GPU comme les Nvidia RTX sur PC ou ce qu’AMD prévoit sur les GPU de la PS5 et XSX ainsi que sur ses futures cartes graphiques PC.

Bien d’autres fonctionnalités sont prévues sur l’Unreal Engine V qui pourront nettement améliorer les jeux comme le placement prédictif des pieds des personnages dans des décors très détaills, des simulations avancées de particules interagissant entre elles, ou encore un travail sur les effets audio.

La démo technique montrée ci-dessous n’est pas un véritable jeu mais il s’agit d’un gameplay temps réel tournant sur PS5 créé pour montrer ce que pourrait donner un jeu avec ces deux technologies intégrées à l’Unreal Engine V. Autant vous le dire tout de suite, vous ne verrez pas des titres à ce niveau graphique avant au moins 2022. En effet, l’Unreal Engine V ne sera disponible aux développeurs qu’en 2021 et il faudra bien attendre une grosse année avant de voir des titres produits avec la nouvelle version de ce moteur.

Ce qu’on peut surtout apprendre de cette démo c’est que la PS5 – et potentiellement la XSX et les PC aussi – pourront atteindre des niveaux qu’on ne pouvait pas imaginer jusqu’à présent. D’ici là comme je le dis souvent, les titres PS5 et XSX seront surtout des versions un peu plus optimisées des titres PS4/Xbox One profitant du surplus de puissance de ces machines pour améliorer divers aspects. Il va falloir attendre les titres spécifiquement développés sur PS5/XSX pour vraiment voir le potentiel.

Cette démo est donc l’occasion d’imaginer le niveau qu’on aura en 2022, 2023 et après. Allez, admirez et rêvez de titres de ce niveau dans quelques années 😉