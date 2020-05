Après les mobiles, The Elder Scrolls Blades arrive sur Switch

Plusieurs mois après la version iOS et Android, le spin-off de The Elder Scrolls débarque dès aujourd’hui sur Switch. A vous d’explorer de vous lancer dans l’univers de The Elder Scrolls Blades gratuitement puisqu’il s’agit d’un jeu d’action/RPG free to play.

Adapté des versions mobiles, The Elder Scroll Blades vous fera incarner un membre des Lames, les meilleurs agents de l’Empire, condamné à l’exit. Alors que vous rentrez chez vous, vous découvrez votre ville décimée. De là débute ce dungeon crawler où vous allez combattre nombre de créatures et récupérer nombre d’armures, armes et compétences pour redorer le blason de votre ville.

Sur mobiles, The Elder Scrolls Blades avait une interface plutôt sympa et un système de combat assez naturel. Je vous laisse le soin de découvrir son fonctionnement sur la Switch.

Parallèlement, la mise à jour 1.7 est disponible sur toutes les plateformes et intègres diverses nouveautés dont :

Le défi du grand champion et de toutes nouvelles quêtes – La mise à jour 1.7 introduit six nouvelles quêtes inédites. L’une de ces quêtes propose aux joueurs d’affronter des adversaires de plus en plus forts, de la même manière que le mode arène en JcJ, jusqu’à combattre le grand champion dans un duel final.

– La mise à jour 1.7 introduit six nouvelles quêtes inédites. L’une de ces quêtes propose aux joueurs d’affronter des adversaires de plus en plus forts, de la même manière que le mode arène en JcJ, jusqu’à combattre le grand champion dans un duel final. Récompenses de l’arène et classements de guildes – La mise à jour 1.7 réinitialise les classements JcJ, octroyant des récompenses supplémentaires, comme des gemmes, des potions de santé et des coffres, selon l’arène atteinte par les joueurs, ainsi qu’un casque unique pour les meilleurs combattants.

La mise à jour 1.7 réinitialise les classements JcJ, octroyant des récompenses supplémentaires, comme des gemmes, des potions de santé et des coffres, selon l’arène atteinte par les joueurs, ainsi qu’un casque unique pour les meilleurs combattants. Un cadeau spécial pour célébrer la fin de l’accès anticipé de Blades – Pour remercier les joueurs ayant participé à l’accès anticipé, une toute nouvelle décoration sera disponible gratuitement, simplement en se connectant.

Si vous aviez déjà avancé sur la version mobile, sachez que vous pouvez reprendre l’aventure là où vous en étiez grâce à un cross save. Par ailleurs, le cross-play est aussi de mise. Vous pourrez alors discuter avec des membres de votre guilde peu importe la machine sur laquelle ils jouent. De même pour l’affrontement en ligne.

The Elder Scrolls Blades est disponible en free to play sur iOS, Android et Switch.